H&M en Zara gelinkt aan illegale ontbossing in Brazilië

Kledingfabrieken die H&M en Zara bevoorraden, kopen katoen dat in verband wordt gebracht met milieuvernietiging en landroof in een tropisch bos- en savannegebied in Brazilië, stelt milieuorganisatie Earthsight na onderzoek. Volgens de organisatie neemt de ontbossing in het Brazliaanse gebied Cerrado daardoor sterk toe.

Vorig jaar is de ontbossing in het savannegebied Cerrado met 44 procent gestegen, meldt de milieuorganisatie op basis van cijfers van het Braziliaanse ruimteonderzoekscentrum INPE. Volgens Earthsight is katoen de grote boosdoener, nu Brazilië de ambitie heeft om 's werelds grootste exporteur te worden."Bedrijven en consumenten in Europa en Noord-Amerika drijven deze vernietiging op een nieuwe manier aan. Niet door wat ze eten, maar door wat ze dragen", staat in een rapport van de milieuorganisatie.