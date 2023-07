Hittegolf in Zuid-Europa vrijwel onmogelijk zonder klimaatverandering

Ook Noord-Amerika en China hadden in juli last van hittegolven. En ook daar is de opwarming van de aarde de belangrijkste oorzaak, stellen de wetenschappers van de WWA. In China kwam zo'n hittegolf voor het industriële tijdperk ongeveer eens in de 250 jaar voor, nu is dat naar verwachting eens in de vijf jaar. In Zuid-Europa en Noord-Amerika zouden deze hittegolven niet zijn voorgekomen zonder klimaatverandering.