Hitte in Europa, weer grote branden oa. in Griekenland

Het blijft volgens meteorologen waarschijnlijk nog dagen erg heet en droog in Griekenland. Ook andere Zuid-Europese landen gaan opnieuw gebukt onder hoge temperaturen. Het kwik gaat in Madrid de komende dagen weer richting de 40 graden. In het zuiden van Frankrijk worden deze week vergelijkbare temperaturen verwacht. Er kan dinsdag een temperatuurrecord sneuvelen in de Rhônevallei, voorspelt Meteo France.

De brandweer op het Canarische eiland Tenerife blijft worstelen met een van de grootste natuurbranden in veertig jaar. Het vuur heeft volgens plaatselijke media een gebied verwoest van 11.600 hectare, oftewel 116 vierkante kilometer. De autoriteiten gaan ervan uit dat de brand opzettelijk is ontstaan. De politie onderzoekt meerdere mogelijkheden.

Aan de andere kant van de Oceaan zet Canada het leger in om de bosbranden in British Columbia te bestrijden. Door de natuurbranden in de Canadese provincie hebben meer dan 35.000 mensen een evacuatiebevel gekregen. De branden in Canada hebben lokale middelen uitgeput en steun van de landelijke overheid en van dertien landen aangetrokken. Zeker vier brandweerlieden zijn omgekomen. Ongeveer 140.000 vierkante kilometer land is verschroeid.