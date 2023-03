Historisch verdrag voor de oceanen

De VN-top in New York heet officieel de ‘Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction’. Ofwel, de open zee voorbij de territoriale zone. Op deze conferentie moesten afspraken worden gemaakt over de manier waarop de internationale wateren duurzaam worden beheerd. Het gaat daar met name over het beschermen van de biodiversiteit in zee. We hebben al een VN-klimaatverdrag en een VN-biodiversiteitsverdrag. Waarom moest er dan nu ook een internationaal akkoord komen voor het beschermen van de oceanen? Adviseur duurzame visserij Steven Adolf zei twee weken geleden in Vroege Vogels dat deze VN-oceanenconferentie echt cruciaal is. Sterker nog, zonder een goed akkoord kunnen veel andere internationale afspraken over het beschermen van de natuur en de aanpak van klimaat in de prullenbak, aldus Adolf.