Kerken moeten groener, stikstofplanten en alle overige onderwerpen

De nationale vlinder van Bhutan: de Ludlow’s Bhutan Glory, siert het tshirt van Piet van der Poel. Bijna zijn hele leven lang inventariseert hij vlinders in Bhutan en het vlakbij gelegen Nepal. Tijdens een bezoek aan ons land duikt hij samen met Vroege Vogels de vlindertuin van Jan Kienjet ( Vlinders aan de Vliet) in.

Neonicotinoïden: een groep pesticiden die wordt gebruikt in de landbouw, zijn nog veel schadelijker dan we dachten, blijkt deze week uit nieuw onderzoek van de Vogelbescherming en de Wageningen Universiteit. Want we wisten al dat deze stoffen zeer schadelijk zijn voor insecten . Nu blijkt dus ook dat vogels grote gevolgen ondervinden als ze voedsel eten dat neonicotinoïden bevat. Zo hebben ze een lagere overlevingskans en heeft het negatieve gevolgen voor de voortplanting van de vogels; jongen hebben namelijk vaker kans op complicaties. Een ander effect is dat vogels verminderde oriëntatie krijgen, waardoor migrerende vogels gemakkelijker de weg kwijt raken. Frans van Alebeek en Janske van de Crommenacker van Vogelbescherming weten er alles van.