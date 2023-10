De mens neemt het landschap over | Podcast

Klimaat en landschap veranderen voortdurend, en dieren komen en gaan. Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd, wanneer er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Hoe klinkt een middeleeuws bos, waar de laatste beren hun best doen de opkomende mens te overleven? Welke natuurgeluiden zijn de afgelopen 100.000 jaar verdwenen, en welke zijn erbij gekomen? In de Vroege Vogels-podcast 'Zo klonk Nederland' maken we een tijdreis door de Nederlandse natuur. In aflevering 7 horen we hoe de mens langzaam het landschap overneemt en steeds meer naar z'n hand zet.