Het voorjaar in de sloot Fragment Radio • 13-02-2014 • leestijd 1 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

In de winter zijn veel dieren, zoals kikkers en salamanders diep onder zeil. De omgevingstemperatuur is dan te laag om nog voedsel te kunnen verteren. Toch zijn er ’s winters in vijvers en slootjes nog een heleboel dieren actief. Denk aan allerlei waterinsecten. Met de het zachte weer van de laatste weken wemelt het al van het kleine grut. Eigenlijk is het voorjaar voor veel soorten al begonnen. Zondag nemen we samen met aquatisch ecoloog Ralf Verdonschot van Alterra het slootleven rond Stadzigt onder de loep.