Het verborgen leven van het erwtenkrabbetje

Als je mosselen of oesters tegenkomt dan kun je ze zomaar in je schelp aantreffen. Het erwtenkrabbetje, één van de kleinste krabbensoorten op aarde. Ze leven in andere dieren, zoals zeekomkommers, zakpijpen en zee-egels. Misschien heb je er wel eens eentje op je bord gehad, want ze leven ook in mosselen en oesters. Wereldwijd zijn er zo’n 300 soorten erwtenkrabben.