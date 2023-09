Het stormbos bij Leersum

De valwind heeft gezorgd voor dood hout en open plekken in het bos. Op deze manier komt natuurlijke verjonging op gang. Er ontstaan warme open plekken, plekken met schaduw, veel variatie. Wat weer aantrekkelijk is voor verschillende flora en fauna. Het stimuleert de biodiversiteit in dit stormreservaat. Om daadwerkelijk te weten wat voor effect een dergelijk bos heeft op de biodiversiteit, zijn ze begonnen met een meerjarig onderzoek naar het aantal en de soorten mieren in dit bos, in vergelijking met andere type bossen op de arme zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug.

Uit de resultaten blijkt dat er in dit stormreservaat meer soorten mieren en ook hogere aantallen voorkomen dan in andere bostypen in dit gebied. Dood hout speelt een belangrijke rol als leefgebied voor mieren. Ook een ongestoorde bodem en een dikke strooisellaag is belangrijk. Daarnaast is hier nu een goed microklimaat aanwezig door al die verschillende soorten vegetatie, die gevormd wordt door de jonge bomen en struiken die zijn opgekomen. Er is veel voedsel en goed leefgebied voor de mieren ontstaan.