Het Speulderbos vanuit de lucht | Achter de Schermen

Wanneer we het Speulderbos gaan ontdekken komt de ware aard van regisseur Roul naar boven, hij besluit het hele bos af te dronen. Ook helpt Menno natuurfilmer Tim met het vinden van een kleverige koraalzwam. Het bovenste plateau van een gigantische toren is een prachtige plek om de dag af te sluiten met een koffiepauze. Het uitzicht over de boomtoppen is prachtig.