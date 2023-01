Het rode oog van de grijze wouw | Weetje

Vorige week bezocht een grijze wouw ons land. De vogel is tientallen keren waargenomen in de buurt van Renesse (Zeeland). Zo ook door fotograaf Pevank die deze zeldzame dwaalgast op de foto zette. De kleine roofvogel valt op door zijn zwartomrande rode oog, grijze kleed en zwarte schouders.

De grijze wouw werd zelden gezien in Nederland, maar sinds 2015 is er een duidelijke toename in het aantal waarnemingen. Elk jaar worden er meerdere vogels gezien die vanuit Afrika richting West- en Noord-Europa uitwaaieren. Het verspreidingsgebied van de grijze wouw ligt in Afrika (behalve de Sahara) en tropisch Azië.

Deze grijze wouw verorbert zijn prooi bovenop een tak. Gefilmd in 2021 door Fokko Luppes uit Winschoten.

Aparte groep

Ondanks zijn naam hoort de grijze wouw (Elanus caeruleus) niet tot het geslacht van de wouwen (Milvus), maar vormt de soort samen met de Australische grijze wouw, Amerikaanse grijze wouw en de letterwouw een aparte groep binnen de familie van de havikachtigen.

Korte staart

De grijze wouw is net is groter dan een torenvalk en hangt ook vaak in de lucht te bidden. Het verschil tussen de twee zie je goed aan de opvallend korte staart van de grijze wouw. De vogel jaagt vooral op kleine zoogdieren en reptielen die hij vanaf bomen of palen weet op te sporen.

Wachten op de volgende keer

Helaas, om deze roofvogel te kunnen waarnemen zul je moeten wachten op een volgend bezoek, want de laatste waarneming van de grijze wouw is van 13 januari 2023. De bijzondere vogel is waarschijnlijk doorgevlogen.