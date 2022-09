Het regent weer veel eikels en beukennootjes

Ook de beuken produceren dit jaar weer beukennootjes. Het geschatte gewicht van 1,3 miljoen kilo op de Veluwe is ruim drie keer zo veel als vorig jaar. Het is heel bijzonder dat het al weer het tiende jaar op rij is dat er beukenootjes vallen. Normaal werden één of twee jaar met beukennootjes gevolgd door één of twee jaar zonder beukennootjes. De droogte lijkt net als bij de eik een beperkt effect gehad te hebben op de vruchtvorming van de beuk. In het zeer droge 2018 zaten de meeste bolstertjes van de beuk vol. Ook dit jaar zitten in de meeste bolstertjes twee nootjes met wit vruchtvlees.De Amerikaanse eik is uitgekomen op een plaatselijke mast. De Amerikaanse eik heeft het voorjaar massaal gebloeid wat in lijn was met de inlandse eik en de beuk. Voor 2023 kan daarom een volmast worden verwacht omdat de eikels pas het jaar na de bloei rijpen.