Het Reestdal: een kronkelend grensgebied

Bovenstroomskwamen ook boerderijen voor, maar meer arme keuterboertjes. Dit had te maken met de ondergrond die hier anders was. Hier was meer hoogveen, meer arme zandgrond en dus minder vruchtbare bodem. Op de dekzandkoppen waren de akkertjes, op de flank van die dekzandkoppen bouwden ze een boerderij en in het dal waren de hooilandjes. De boerderijen in die deel van het Reestdal waren een stuk kleiner, men was hier duidelijk minder welvarend. Ook dit zie je nog terug in de boerderijen en landhuizen die langzaamaan steeds groter worden naarmate je de Reest afgaat.