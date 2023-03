Het oudste fossiel van Nederland

De Xenusion was een worm van zo’n 20 cm, met pootjes als een duizendpoot en met stekels op z’n rug. Verwanten ervan leven nog op land in Nieuw-Zeeland. “Het feit dat het fossiel 600 miljoen oud is – vastgesteld met een methode die gebruikt maakt van radioactiviteit in de steen – betekent dat het ergens anders is achtergelaten, namelijk bij het uiterste puntje van Zuid-Amerika, in Vuurland. Waar dat nu ligt, was toen de regio waar dat fossiel moet zijn ontstaan”, zegt de trotse conservator Harry Huisman.