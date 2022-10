Het menu van de kluut: slijkgarnalen en zeeduizendpoten

In de Klutenplas is het voedselaanbod weer anders. Omdat de plas achter de dijk ligt, is het water hier niet zout maar brak en zoet. Volwassen kluten eten graag de diertjes die in het zoute water voorkomen, maar de jonge kluutjes hebben een heel ander menu. Zij eten insecten die bij het water voorkomen. Zo pikken ze naar spinnen, kevers en muggenlarven. De conclusie: hoe diverser het aanbod, hoe beter.