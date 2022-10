Het lied van de spreeuw | Nominatie Jan Wolkers Prijs

Samen met kunstenaar Erika Veld, auteur van 'Spreeuwig", een boek over een spreeuwengroep in Amsterdam, reisde Vroege Vogels af naar het atelier van Octavie Wolters. Want het boek dat zij maakte is met name een kunstboek, met linosneden. " Heel mooi hoe je dat grafisch hebt gedaan, aldus Erika Veld. " Maar wat mij het meeste ontroerde was de tekst van de pauw aan de spreeuw: "Vergeet niet te zingen over jezelf, alleen jij weet wie je bent".