Het leven van de grutto | Zelf Geschoten

Renzo van den Akker filmt een dag in het leven van de grutto. Wat doet onze nationale vogel zoal op een dag? Nou: badderen, fourageren en baltsen!

De grutto is een grote, slanke steltloper met een lange snavel en lange poten. Daarmee beweegt hij zich gemakkelijk over het veld op zoek naar voedsel. Met zijn snavel zoekt hij tot diep in de zachte bodem naar regenwormen en emelten. De jonge vogels jagen op insecten zoals langpootmuggen.