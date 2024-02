Het landschap als muziekcompositie

Kate werd geboren in 1979 in Oxfordshire, Engeland. In haar kindertijd woonde ze in Australië. Ze kwam naar Nederland om bij Louis Andriessen te studeren. Nu loopt ze van Oss, de geboortegrond van haar moeder naar Ierland waar haar vader vandaan komt. Op haar rug draagt ze een middeleeuws instrument, de vedel. Hierop improviseert ze tijdens het wandelen.

"Nee, ik neem geen notitieboekje mee om daarin noten te zetten. Eigenlijk maak ik de muziek op basis van het gevoel dat ik van het landschap overhoud." Volgens Kate is een lange wandeling net zo opgebouwd als een muziekstuk: "Je hebt een beginpunt en een eindpunt, een ritme, een tempo, de maat. En net als het landschap heeft muziek ook klankkleur, een samenhang, eigenlijk is muziek voor mij hetzelfde als een landschap."

'Humanity and Nature', is een gezamenlijk project van New European Ensemble, Natuur- en Milieufederaties en Stichting Plan Boom op 28 en 29 februari 2024 in Utrecht en Amsterdam. 'Humanity and Nature' is een initiatief dat de verbinding tussen mens en natuur verkent.