Het Japanse kersenbloesemfeest | Groene heimwee

In oktober 2000 schonk The Japan Women's Club in Amstelveen 400 kersenbloesembomen aan de bevolking van Nederland, ter gelegenheid van de 400 jarige betrekkingen tussen Japan en Nederland. De bomen zijn geplant in het Amsterdamse Bos te Amstelveen. Ook hier is elk jaar een kersenbloesemfeest. Voor mevrouw Endo een belangrijke dag, want als voorzitter van de Japanese Women Club vervult zij een belangrijke rol tijdens de ceremonie waar ook de ambassadeur van Japan aanwezig is.