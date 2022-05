Het is nog steeds kantje boord voor de eikelmuis

De eikelmuis heeft eigenlijk een gekke naam. Hij eet namelijk geen eikels, en is ook geen muis. Het is een slaapmuis, omdat hij net zoals de hazelmuis een half jaar in winterslaap gaat. Qua uiterlijk lijkt de eikelmuis een beetje op een kruising tussen een muis en een eekhoorn. Met zijn pluizige staart balanceert hij 's nachts over de takken. Wat de eikelmuis het meest typeert is misschien wel het zwarte maskertje dat hij op heeft. Het vermoeden is dat dit hem ook helpt nachts te zien, omdat er dan minder licht in zijn gezicht reflecteert.