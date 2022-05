Jochem Myjer en de grutto: het is nu of nooit | Podcast

Boeren zouden meer rekening moeten houden met de nesten en dus later in het seizoen maaien. Er zou tijdens de indeling van het landschap beter rekening moeten worden gehouden met natte graslanden en open landschappen: natuurinclusief boeren. “We moeten ons landschap meer bloemrijk en kruidenrijk maken en zorgen voor vochtige bodems. Dan maken we wellicht nog een kans.”, vertelt Renée Veenstra. Er moet beter op predators, zoals vossen en roofvogels die eieren en kuikens eten, gelet worden. Klimaatverandering draagt ook bij aan probleem, dus het is noodzaak om hier hard aan te werken. “Het is nu of nooit, ik geloof niet meer in tien jaar wachten. Over tien jaar zijn we te laat. We moeten niet lullen, maar we moeten het gewoon doen”, aldus Ruurd Jelle van der Leij.