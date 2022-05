Ei van binnen bekeken: doodgewoon, maar heel bijzonder

Als iets simpel is noemen we het 'een eitje' Toch is een alledaags ei lang niet zo eenvoudig. Arnold van den Burg van stichting BioSFeer legt aan de hand van kippeneieren uit hoe ingenieus een ei in elkaar steekt, waarom sommige eieren puntiger zijn dan andere en hoe stikstof eieren beïnvloed.