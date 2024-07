Boek 'Het Buurtbos', bomenmuseum Gimborn, wespen en overige onderwerpen

Dit jaar, 2024, is het Jaar van de Wesp, en wat wespenkenner Theo Peeters betreft kan de wesp dat best gebruiken. Volgens de entomoloog en conservator van het Natuurmuseum Brabant in Tilburg mogen wespen als insectensoort best wat meer erkenning krijgen. “De meeste mensen kennen alleen maar lastige wespen, de Duitse of de gewone wesp. Dat zijn inderdaad de zogenoemde limonadewespen die in augustus en september bij je op het terras komen en van je vlees of van je taart komen meepikken”, zegt Peeters. Dé wesp bestaat overigens volgens Theo Peeters niet. “Als je alle wespen in Nederland optelt komt je op meer dan 6000 soorten."