Het bos dat van zichzelf is

Het bos bij het landgoed in Doorn is zo'n 5 hectare groot. Op dit moment heeft het bos voor 10 jaar rechten, maar de hoop is dat het bos voor eeuwig rechten krijgt. Ze hebben samen met een jurist een Akte van Redemptie gemaakt. Een dergelijke Akte is niet nieuw. In 1576 is er ook een Akte getekend door Willem van Oranje, waarmee het Haagse Bos voor eeuwig beschermd is tegen kap of verkoop. In een modern jasje moet de Akte er voor zorgen dat dit bos ook eeuwig de rechten heeft en dat overtreders ook beboet kunnen worden.