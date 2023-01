Herstel van ozonlaag ligt op schema

Binnen vier decennia is de ozonlaag waarschijnlijk hersteld tot de waarden van 1980, voordat het ozongat ontstond. Het herstel ligt daarmee op schema, concludeert een panel van deskundigen tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de American Meteorological Society . Dit is een van de belangrijkste wetenschappelijke organisaties in de Verenigde Staten. De ozonlaag beperkt de blootstelling van mensen aan schadelijke UV-straling van de zon.

Het herstel van de ozonlaag kan de opwarming van de aarde beperken met zo'n 0,3 tot 0,5 graden Celsius. Meg Seki, een uitvoerend secretaris van de Verenigde Naties, noemt de voortgang mede daarom fantastisch nieuws. "De impact van het Protocol van Montreal op de beperking van de klimaatverandering kan niet genoeg worden benadrukt", zegt ze. Dit protocol trad in werking in 1989. Er werden wereldwijde afspraken in vastgelegd over stoppen met het gebruik van chemicaliën die schadelijk zijn voor de ozonlaag.