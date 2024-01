Hermelijn, winterbloeiers en alle overige onderwerpen

Hij is klein en schattig, maar dat is slechts schijn. De hermelijn is een hele fanatieke jager, die prooien kan pakken groter dan hijzelf. Muizen, vogels en zelfs konijnen zijn een kolfje naar zijn hand. Hij doodt ze met een fatale beet in de nek. 2024 is uitgeroepen tot het jaar van de hermelijn. Want er is bijzonder weinig bekend over deze kleine marter. Al lijkt het erop dat de hermelijn in Nederland en zelfs in heel Europa achteruitgaat. Wat is er aan de hand? In Vroege Vogels een gesprek met Jeffrey Peereboom en Emily Mensink van de werkgroep kleine marterachtigen van de Zoogdiervereniging.

© Fotograaf: jvriens

Eindejaars Plantenjacht

Bloeiende planten in de winter: ja ze bestaan echt. Voor de tiende keer organiseerde plantenorganisatie FLORON deze kerstvakantie de eindejaars plantenjacht. Ze roepen daarmee elke winter iedereen op om alle bloeiende planten die tijdens een wandeling zien te melden. Komende week maken zij de uitslag bekend, maar van deskundige Stef van Walsum krijgen we vast een voorproefje. Net zoals andere jaren staat het madeliefje op 1. Op nummer 2 staat het straatgras en op nummer 3 het klein kruiskruid. Maar het meest opvallende van dit jaar zijn de stinzenplanten. Die groeien namelijk veel vroeger dan normaal!

Stef van Walsum met het grote sneeuwklokje © Pleun Aarts

Duingebied loopt onder water

© Merlijn Schneiders

Overal in Nederland staat het water na al die regenval heel hoog. Ook in de Kennemerduinen in Noord-Holland is dat het geval. Dat geeft overlast voor fietsers en wandelaars daar diverse paden onder gelopen zijn. Maar heeft de natuur ook last van deze extreme hoge grondwaterstand? Nee hoor, voor de natuur is het prima, en in de lente juist fantastisch. Want dan staat een groot deel van het water nog in het gebied en kan de natuur met gemak een droge zomer aan, aldus hydroloog Lucas Borst en ecoloog Dick Groenendijk van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN.

Rechten voor de natuur

© Jessica den Outer

Kan de natuur rechten krijgen? De Waddenzee, Amelisweerd of de Maas? MilieujuristJessica den Outer is er van overtuigd dat natuur ook als een rechtspersoon te zien is. Zij schreef het boek: 'Rechten voor de natuur' over de op dit moment snelst groeiende juridische beweging van de eenentwintigste eeuw: Rechten voor de Natuur. Op steeds meer plaatsen in de wereld worden rivieren, bossen en bergen aangewezen als rechtspersonen, zoals ook bedrijven dat zijn. Het is volgens Jessica den Outer de manier om de natuur te beschermen, te bestaan, te floreren, te gedijen en om ecologische processen in stand te houden.