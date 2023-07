‘Herintroduceer edelherten in Drenthe als prooi voor wolf’

Daarvoor pleit de Hoogeveense wethouder Mark Tuit, die onder meer natuur en landschap in zijn portefeuille heeft. Tuit was eerder landelijk projectleider bij het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid IVN. Hij wil zijn voorstel op tafel leggen bij het eerste contact dat gemeentebestuurders hebben met de nieuwe gedeputeerde voor wolvenzaken van de provincie Drenthe.

Drenthe zou bijvoorbeeld in het Drents Friese Wold edelherten moeten herintroduceren. Edelherten zijn uitstekend geschikt als prooi voor wolven en dat zou wellicht voor een deel een einde maken aan de aanvallen van wolven op schapen in de provincie. Op de Gelderse Veluwe vallen wolven veel minder vaak schapen aan, omdat daar voldoende grofwild rondloopt als voedsel voor de dieren.

Wolvenaanvallen in Drenthe zijn in het nieuws nadat een wolf zondag een schapenhouder beet. In Drenthe zit in elk geval een roedel wolven met welpen en een wolvenpaar.

Wolvenaanvallen

"Boeren klagen terecht dat wolvenaanvallen een groot probleem zijn. Maar Europese wetgeving schrijft voor dat de wolf zwaar beschermd is en we moeten ons aan de wet houden", zegt de gemeentebestuurder. "We moeten dus andere dingen verzinnen om deze puzzel te leggen. We weten dat één op de drie jonge edelherten op de Veluwe gegrepen wordt door een wolf. Drenthe is een prima provincie voor edelherten. Herten loslaten in het wild zou dus heel goed een deel van de puzzel kunnen oplossen."

Reeën en herten

In een opiniestuk in de NRC pleit oud-milieuofficier van justitie Siebren Buist ervoor dat Drenthe minder reeën gaat afschieten, zodat de wolf daar op kan jagen. Tuit juicht dat plan toe: "Nog een puzzelstuk. Er lopen in Drenthe genoeg reeën rond. We kunnen niet blijven dweilen met de kraan open en hopen op aanpassing van de wet. We moeten nu aan de voorkant maatregelen nemen en zorgen dat de wolf minder belang heeft bij schapen in de wei."

Bron: ANP