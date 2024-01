Herbarium Frisicum, de eerste financiële klimaatzaak en alle overige

Hoe overleven vlinders de kou van de winter? Veel vlinders overwinteren als eitje of als rups, maar een paar soorten (zoals de dagpauwoog op de foto) overwintert in bunkers, schuurtjes of op zolders als volwassen individu. Wij gaan op zoek naar wintervlinders in een bunker in het Noord-Hollands Duinreservaat, met boswachter Luc Knijnsberg

Droog veen

Veengebieden die extreme droogte voor hun kiezen krijgen, die kunnen daar nog veel slechter tegen dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit een artikel van Nijmeegse biologen, dat deze week in de wetenschappelijke pers verscheen. Rob Buiter is met onderzoekers Yvet Telgenkamp en Bjorn Robroek gaan praten in hun laboratorium in de Radboud Universiteit.

Vroege Vogels TV heeft in juni 2023 ook aandacht besteed aan het veenonderzoek, in de uitzending over het Fochteloërveen. Kijk hier de uitzending terug.

Het belang van gedroogde planten

© Merlijn Schneiders

Karst Meijer begon zo'n veertig jaar geleden met het verzamelen van gedroogde planten en dat is nu uitgegroeid tot een der grootste herbaria van Europa. Het Herbarium Frisicum in Wolvega herbergt een schat aan informatie. Want zoals Meijer het zelf zegt: "een herbarium is botanisch erfgoed". Door te weten waar welke plant groeit, kun je leren over de biodiversiteit in ons land. Kortom er is niks 'doods' aan deze collectie, nee, deze leeft nog volop.

Eerste financiële klimaatzaak

ABN AMRO, de ING, ABP, en andere financiële instellingen kunnen hun borst natmaken. Vrijdag start Milieudefensie een nieuwe klimaatzaak tegen een van deze bedrijven. De milieuorganisatie won een eerdere klimaatzaak tegen olie-en gasreus Shell. Waarom ligt de financiële sector nu onder het vergrootglas? En is dat terecht?

Oranje wimpermos

Voor de liefhebbers van korstmossen was het een van de spectaculairste vondsten van de afgelopen paar jaar: de terugkomst van het oranje wimpermos. Deze samenwerking tussen een alg en een schimmel wordt in ons land al bijna twee eeuwen als uitgestorven beschouwd, maar is aan een kleine opmars bezig!

Oranje wimpermos © Harold Timans