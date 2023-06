Hemelsleutel, botanica in de lage landen

Het boek vol prachtige platen beschrijft ook de geschiedenis van de plantkunde en het botanische boek. Zo begint Gemma haar botanische reis bij Aristoteles en eindigt ze bij Jac. P. Thijsse. In de ruim tweeduizend jaar die daartussen zitten, neemt ze je mee in de wijde wereld van de planten. Zo bespreekt ze de medicinale werking van sommige planten, zoals de taxus. Uit deze plant wordt een belangrijk medicijn tegen kanker gewonnen.

Ook is er in het boek aandacht voor soorten die langzaam verdwijnen uit Nederland. Zoals de roggelelie, een nu uiterst zeldzame akkerplant. Maar ten tijde van de korenlanden in Drenthe en Groningen, veelvoorkomend. Nu moeten we naar Oost-Europa om akkers met roggelelies te vinden.