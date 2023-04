Helpt goedbedoelende tuinbezitters bijen om zeep?

De helft van de tuinbezitters weet wat biodiversiteit is, blijkt uit het onderzoek. 30% denkt terecht dat je het beste planten in je tuin kunt zetten om de biodiversiteit te verbeteren. Maar op het moment van aankoop letten tuinbezitters vooral op of zij de planten mooi vinden (65%) en in veel mindere mate of de planten inheems (26%) of biologisch (13%) zijn. Twee aspecten die juist nodig zijn om de biodiversiteit te verbeteren.

Gifvrije planten

Sanne Janssen, tuin-expert bij voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal: “Juist bij planten en bloemen die bij de aankoop mooi gevonden worden, bestaat een groter risico dat bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt die giftig zijn voor insecten zoals bijen. Dit in tegenstelling tot biologische planten, die gifvrij zijn."

Biologische planten

"Biologische planten kunnen er bij de aankoop minder mooi uitzien. Juist omdat ze gifvrij zijn kunnen er insecten van een blad gesnoept hebben. Eenmaal in de tuin gaan ze mooi bloeien, het zijn juist stevige planten die tegen een stootje kunnen. Biologische planten, bollen en zaden zijn niet behandeld met gewasbeschermingsmiddelen (zoals neonicotinoïde) die giftig zijn voor bijen. Mensen kunnen biologische planten herkennen aan een keurmerk zoals EU-biologisch.” Echter, uit het consumentenonderzoek blijkt dat mensen commerciële logo's om het product aan te prijzen, zoals een bij-vriendelijk logo, aanzien voor een erkend keurmerk. Janssen: “Een bijtje of een bij-vriendelijk logo kan elke producent op de verpakking zetten, maar dat zegt niets over of de plant in kwestie ook daadwerkelijk bij-vriendelijk is.”

Inheemse planten

45% van de tuinbezitters denkt dat het voor insecten die hier van nature voorkomen niet uitmaakt wat voor planten er in de omgeving staan: inheemse planten (oorspronkelijk uit Nederland) of uitheemse planten (planten met hun oorsprong in andere delen van de wereld). Janssen: “Naast dat inheemse plantensoorten volledig zijn aangepast aan de Nederlandse omstandigheden zijn veel insecten, en voornamelijk de zeldzame soorten, juist afhankelijk van deze planten. Wanneer deze planten er niet zijn, komt het voortbestaan van deze insecten in het gedrang.” Ook planten die hier niet van nature voorkomen kúnnen als voedsel dienen voor inheemse insecten, maar ondersteunen vaak niet de meest kwetsbare insectensoorten die juist een steuntje in de rug nodig hebben.

Week van de Groene Tuin