Help de zeldzame amfibieën van Nederland

Amfibieën kunnen zowel in het water als op het land overleven. Je zou denken dat ze veel keuze hebben in leefgebied, maar niks is minder waar. Door hun levenswijze zijn ze juist afhankelijk van beide leefgebieden.

© Daniel_Martens

Met zijn geel en zwarte huid is de vuursalamander erg opvallend. De kleurrijke patronen dienen als waarschuwing, deze salamander is namelijk giftig. Hoewel hij voor roofdieren weinig te vrezen heeft, wordt de soort bedreigd door schimmelinfecties, verstoring van het leefgebied en het verkeer.

Vroedmeesterpad

© Jorgen Sandig

In tegenstelling tot andere amfibieën legt deze pad haar eitjes niet in het water. Het mannetje rolt deze om zijn achterpoten nadat het vrouwtje deze heeft afgezet en loopt er drie tot zeven weken mee rond. De vroedmeesterpad wordt bedreigd door gebrek aan kleine visvrije wateren en dichtgroeien van het leefgebied.

Vinpootsalamander

© HennyBoone

De vinpootsalamander is een echte overlever en kan zich aan verschillende wateren aanpassen. De soort is naast zoetwater, ook in brakwater te vinden en heeft een sterke resistentie tegen zuur water. Toch is de soort kwetsbaar in Nederland door verlies van leefgebied en het verkeer.

Rugstreeppad

© michel66

Zoals zijn naam zegt heeft deze pad een opvallende streep op zijn rug. De mannetjes zijn iets kleiner en zijn te herkennen aan hun blauwe keel. De soort in Nederland gevoelig voor verdroging en verharding van de bodem van zijn habitat.

Knoflookpad

© bonteklepper

Deze soort dankt zijn naam aan de merkwaardige geur die vrijkomt, wanneer hij zich in het nauw gedreven voelt. Ondanks zijn status als bedreigd laat de knoflookpad een positieve trend zien als resultaat van effectieve bescherming door uitzetting en onderhoud van het leefgebied.

Kamsalamander

© Champ d'Icare (Icarus) on Pinterest

Deze salamander op door de ‘kam’ op het lichaam van het mannetje. Met zijn twintig centimeter is de kamsalamander de grootste salamander van Nederland. De soort is verspreid over het midden en oosten van het land, maar is kwetsbaar door vervuiling en verlies van zijn leefomgeving.

Geelbuikvuurpad

© Nynke Blok

Net zoals de vuursalamander, rugstreeppad en knoflookpad, komt de geelbuikvuurpad alleen voor in Zuid-Limburg. Hier leggen ze hun eieren in tijdelijke wateren, zoals ondergelopen weilanden. In Vlaanderen is de soort al volledig uitgestorven. Deze ernstige bedreiging is te wijten aan concurrentie om voedsel en geïsoleerde populaties.

Boomkikker

© hbrummelhuis

Hoewel de meeste boomkikkers in de tropen leven, kent ook Nederland een boomkikker. Door zijn groene kleur is de boomkikker goed gecamoufleerd voor vijanden en wanneer hij zelf naar prooien zoekt. Hoewel de soort zich herstelt laat zien en op meer plekken opduikt, staat de boomkikker nog steeds als kwetsbaar op de Rode Lijst.

Het behoud van deze soorten is belangrijk, omdat hun aanwezigheid ons veel zegt over de kwaliteit van zowel het land als het water. Als het goed met de amfibieën, gaat het goed met de hele natuur, en dus ook met ons.

Heb je ook een mooie natuurfoto gemaakt? Plaats deze dan op onze fotopagina.