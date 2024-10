Help de stadsduif

'Duiven zijn individuen en verdienen het om geholpen te worden' vinden kunstenaars G.C. Heemskerk en Shani Leseman. In het Boijmans van Beuningen Zuid is de komende maanden een expositie van hen te zien. We gaan met ze mee op pad, om de duiven van de Rotterdamse wijk Feijenoord een handje te helpen.

Duiven hebben het zwaar in de stad. "Hoewel ze in een gezonde leefomgeving 20 jaar kunnen worden, worden de meeste duiven in onze steden maar 2 jaar oud." legt Heemskerk uit. Dit komt omdat ze afhankelijk zijn van ons afval om te eten. Dat vinden ze op de grond en daar raken hun poten verstrikt in menselijke haren of textieldraad. "Draadvoet" legt Leseman uit. Met een schaartje in hun kostuum lopen ze door de stad om de draadjes los te knippen. "Het is alsof je tenen zo hard worden ingesnoerd dat ze eraf vallen. Dat is toch vreselijk?" , zegt Heemskerk.

Duif met draadvoet krijgt behandeling © Vroege Vogels

Verwilderde huisdieren

"Eigenlijk zijn we het ze ook verplicht om ze te helpen" , vindt Heemskerk. Duiven zijn jarenlang van groot belang geweest voor de mens. Als postduif waren ze bijvoorbeeld belangrijk voor de overwinning van de geallieerden in de tweede wereldoorlog. Maar na het uitvinden van de radio waren duiven niet meer nodig en hebben we ze "op straat gezet", zegt Heemskerk. Daarom zijn we verplicht voor ze ze zorgen, vinden de kunstenaars.

Nieuwsgierige duif © Vroege Vogels

Expositie

Los van de workshops die ze geven in de buurt, is er tot 21 december een expositie te zien in het museum Boijmans van Beuningen Zuid. Hier kun je meer leren over de rol van de duif in onze kunstgeschiedenis.