Helemaal geen jacht op konijn, haas minder

Dit jachtseizoen mag er nergens in Nederland worden gejaagd op het konijn, en in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg mag niet worden gejaagd op de haas. Dat heeft minister Christianne van der Wal van Natuur aangekondigd. De Kamer had al eerder gevraagd de haas en het konijn van de lijst van vrij bejaagbare dieren te schrappen.

Er zijn al langer zorgen om de haas en het konijn, die sinds 2020 op de rode lijst van bedreigde zoogdiersoorten staan. Naar aanleiding van het voorstel uit de Kamer is onderzoek gedaan naar 'provinciale trends'. Daarop is besloten dat in drie provincies niet op de haas gejaagd mag worden. "In heel Nederland mag niet op het konijn worden gejaagd, omdat deze soort in alle provincies achteruitgaat," zegt het ministerie.