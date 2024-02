Hekjes helpen jonge mossels

Het herstellen van mosselbanken in de Waddenzee of de Delta gaat een stuk beter wanneer jonge mosseltjes een beetje worden geholpen met lage, beschermende hekjes op de bodem. Dat blijkt uit het onderzoek dat marien bioloog Jildou Schotanus deed aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen en bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee in Yerseke.