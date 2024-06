Heidelibel, wandelende kleine kamster en zingende wielewaal

Aan de onderkant van het lichaam hebben zeesterren een hoop kleine buisvoetjes met zuignapjes. Daarmee kunnen ze zich niet alleen vastzuigen aan de bodem van de zee, maar zelfs ook wandelen over het strand. Henk Boschma filmde deze kleine kamster bij zonsondergang op het Noordzeestrand van Schiermonnikoog. Wil je meer weten over zeesterren? Bekijk dan ook deze fotoserie .

Een etende heidelibel, een kleine kamster die met de kleine zuignapjes over het strand wandelt en een zingende wielewaal. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV. De winnende video van deze week is de heidelibel gefilmd door Jenny van Wijngaarden. De voorste poten van deze heidelibellibel zijn iets korter dan de andere vier poten. Die kunnen het insect helpen met eten en zijn handig om de grote ogen schoon te maken.

© Fotograaf: belton

Steltkluut met te veel pootjes

Deze steltkluut heeft wel heel veel pootjes. Of zitten er toch jongen onder? Annie van Es filmde de vogel in de Yerseke Moer niet lang nadat de drie eieren waren uitgekomen. Onder vleugels blijven de jongen namelijk lekker warm. Wanneer één van de drie er genoeg van lijkt te hebben, kruipt die eronder uit om even de vleugels te spreiden.

In Nederland is de steltkluut een bijzondere verschijning. Niet alleen vanwege zijn uiterlijk, maar ook omdat de vogel maar weinig broedt in Nederland. In onderstaand tv-fragment zie je meer over deze bijzondere vogel.

Wielewaal geeft concert

De wielewaal leeft verborgen in de bovenste lagen van boomkronen. Ondanks de opvallende geel-zwarte kleur, is het moeilijk om deze vogel te zien. De kleuren blijken een uitstekende camouflage voor omhoogkijkende mensen. "Na een week het geluid van de wielewaal observeren, heb ik een plekje uitgezocht waarbij er een kans was dat ik de wielewaal prachtig in beeld krijgen", schrijf filmer Pieter Torn. "Toen ik aankwam hoorde ik ze al en dan krijg je gelijk te maken met adrenaline. Beetje zoeken en ja hoor kon niet missen hoog in de boom. Daarnaast hoor je de natuur wakker worden met allerlei vogelgeluiden. Het was het mooiste vogelorkest wat ik in jaren heb gehoord." Wil je meer weten over deze bijzondere vogel? Beluister dan ook deze radioreportage.

Wielewaal © fotograaf porlisb

Vechtende vossen