Heggenmussen voeren koekoek, notenkraker en kleine vuurvlinder

Een jonge koekoek die gevoerd wordt door heggenmussen, de notenkraker met een snavel en krop vol noten en een kleine vuurvlinder op zoek naar nectar. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV. De winnaar is Johan van Bergen met het filmpje dat hij in zijn tuin maakte van heggenmussen die een jonge koekoek voeren. De koekoek legt haar eieren in het nest van andere vogels en zorgt ervoor dat het ei lijkt op dat van hen. Het jong wordt dan grootgebracht en gevoed door andere vogels. De koekoek hoeft zich dus zelf niets aan te trekken van de broedzorg. Dat geeft soms grappige taferelen zoals de volwassen heggenmussen die een vele malen grotere jonge koekoek voeren.

"Niet alleen vogels eten vogelvoer. Deze rosse woelmuis vindt het ook lekker!", schrijft Henk Lammers bij zijn filmpje. Dat het bakje met het voer op hoogte hangt, is geen enkel probleem want het diertje kan goed klimmen en snel rennen.

Het dieet van de rosse woelmuis is voornamelijk plantaardig. Zo eten ze onder andere vruchten, bladeren, zachte zaden, kruiden, paddenstoelen en boomschors. Dat vullen ze aan met insecten, wormen en slakken. Het menu is afhankelijk van het seizoen. In het voorjaar eten ze voornamelijk groene plantendelen, in de herfst en winter zaden en dierlijk voedsel enkel in de zomer.

Unieke beelden van de notenkraker

© Notenkraker, foto: karelbuitenkamp

De notenkraker is een erg zeldzame soort in Nederland. Het zijn voornamelijk wintergasten uit Scandinavië en Siberië, maar er zijn al enkele broedgevallen in Nederland vastgesteld. Renzo van den Akker maakte deze prachtige beelden van deze vogel in de Belgische Ardennen. Omdat de beelden zo uniek zijn, maken we een uitzondering voor buitenlands beeld uit ons buurland. "We hadden een mooi plekje tegen de bosrand gevonden waar de Notenkrakers over ons heen vlogen", schrijft Renzo.

Voor de winter leggen notenkrakers een voorraad noten en zaden aan die ze onder de grond of in een boomholte verstoppen. Ze verzamelen en vervoeren er zoveel mogelijk in hun krop en snavel. " Berg af richting de Hazelaars schoten ze volle vaart over ons heen. De terugweg, richting het bos ging wat minder snel. In de krop hebben ze tot wel 10 noten zitten en sommige zijn zo gulzig dat ze er ook nog een in de bek meenemen. Hierdoor zijn ze zo zwaar geworden dat sommige een paar tussenstops moeten nemen om weer even op kracht te komen. Wat een heerlijk schouwspel om mee te maken."

De roltong van vlinders

De kleine vuurvlinder heeft een kortere roltong dan sommige andere vlindersoorten. Elke soort heeft namelijk een lengte die is aangepast aan de diepte van bloemen waarvan ze voornamelijk eten. Normaal kiest deze vlinder bloemen uit met een minder diepe kelk, zoals tijm en akkerdistel. Maar nu moet de vlinder met de kop helemaal in de bloem van het ijzerhard duiken om bij de nectar te komen. Linda kaas maakte deze prachtige beelden in haar tuin.

In onderstaande filmpje is de lange roltong van de kolibrievlinder goed te zien. Deze soort kan hoeft niet neer te zitten om bij de nectar te komen, maar kan net als de kolibrie stilhangen boven een bloem.

Damherten vechten tijdens de bronst

Tijdens de bronsttijd vechten de mannelijke damherten voor hun bronstplek. De winnaar markeert het terrein door langs de bomen te schuren. Dan lokt hij met luid gebrul een vrouwtje om mee te paren. Hans Jochems kon dit gevecht prachtig vastleggen.