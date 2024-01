Heemtuin Goudse Hout, landschapsknokker 2023 en andere onderwerpen

Sinds de metingen viel er nooit zoveel neerslag als vorig jaar. Droogte lijkt verder weg dan ooit. Maar wie denkt dat waterbeheerders en boswachters lekker achterover kunnen gaan leunen heeft het mis. Bas Worm van waterschap Vechtstromen roept iedereen op die iets met water te maken heeft om juist nu naar buiten te gaan. Samen met Robbert Blijleven van landschap Overijssel en verslaggever Gert Elbertsen is hij op de Lonnekerberg in Twente.

Tussen Gouda en de Reeuwijkse Plassen in ligt het recreatiegebied de Goudse Hout. Midden in dat gebied ligt de Heemtuin De Goudse Hout. De heemtuin wordt beheerd en onderhouden door vrijwilligers en die vieren dit jaar een jubileum: al 40 jaar lang is de heemtuin een afspiegeling van het cultuurlandschap van het Zuidhollandse veenweidegebied.