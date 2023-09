Héél veel kikkervisjes! | Zelf Geschoten

In het voorjaar leggen vrouwelijke kikkers eitjes in het water, dat kennen we ook wel als kikkerdril. Deze eitjes groeien uit tot kikkervisjes. Ze zien eruit als kleine visjes die een lange staart hebben. Ze gebruiken hun kieuwen om adem te halen. Na zo'n zes weken krijgen de kikkervisjes achterpoten en later volgen de voorpoten. Langzaamaan verdwijnt de staart en krijgen ze longen. Vanaf dat punt zijn ze kikkers geworden!