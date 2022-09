Hazelmuis overwintert in nestbal

Uit onderzoek met gezenderde hazelmuizen blijkt dat deze in Nederland zeldzame soort overwintert in zelfgemaakte nestballetjes onder een boom. De hazelmuis komt op een paar hellingbossen in Zuid-Limburg voor. Geschat wordt dat er zo’n 500 van zijn. Het is van belang om te weten waar de muizen de winter doorbrengen, omdat het beheer van de hellingbossen waar ze leven meestal in de winter plaatsvindt.