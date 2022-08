Haven Rotterdam wil groene waterstof uit Australië halen Nieuws • 23-03-2021 • leestijd 1 minuten • bewaren

© Haven Rotterdam - Pixabay

De haven van Rotterdam kijkt naar de mogelijkheid om in Zuid-Australië opgewekte groene waterstof te importeren. Het havenbedrijf en de regering van de Australische deelstaat bereikten daarover een principeakkoord.

Ambitie exporteur schone energie

Zuid-Australië wil in 2025 een grote exporteur van schone energie zijn. De deelstaat hoopt dan jaarlijks vijf keer zoveel stroom op te wekken als het nodig heeft. Nu al komt 60 procent van de stroom in de deelstaat uit schone bronnen en in 2030 moet dat 100 procent zijn.



De haven van Rotterdam wil een belangrijke rol spelen in de overstap naar schone energie in Europa. Nu komen er nog veel kolen en olie via de haven binnen, maar waterstof moet in de komende jaren die fossiele brandstoffen gaan vervangen.