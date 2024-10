Haring- en makreelbestanden in Atlantische Oceaan scherp gedaald

Er moet een permanent quota komen voor Atlantische haring, blauwe wijting en makreel in de Noord-Atlantische Oceaan, vindt de Marine Stewardship Council (MSC). Deze oproep volgt na nieuw onderzoek waaruit een zorgwekkende, aanhoudende neerwaartse trend voor Atlantische-Scandinavische haring en makreel blijkt. Beide visbestanden behoren traditioneel tot de grootste en economisch belangrijkste bestanden in Europa.

Sinds 2015 is de makreelpopulatie gedaald van 7,26 miljoen ton naar 2,8 miljoen ton. Het bevindt zich daarmee nog maar net boven ondergrens. De Atlanto-Scandische haringpopulatie is sinds 2008 gekrompen van 6,9 miljoen ton naar 3,1 miljoen ton en is dit jaar gedaald tot onder het kritische bestandsniveau waarbij de gezondheid van een bestand op lange termijn in gevaar is.