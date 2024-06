Harbers laat gebruik staalslakken in Zeeuwse wateren nog steeds toe

Staalslakken zijn een restproduct bij het maken van staal. Ze worden onder meer gebruikt om dijken te verstevigen. Als staalslakken in contact komen met regen- of grondwater, kunnen er zware metalen in de bodem of het oppervlaktewater terechtkomen.

In een van de studies die nog loopt, wordt onderzocht waarom het slecht gaat met verschillende schaal- en schelpdieren in de Oosterschelde. In meerdere media is een link met het gebruik van staalslakken gesuggereerd. "In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een breed onderzoek gestart naar de oorzaak", schrijft Harbers. "Vanzelfsprekend worden dit onderzoek en de resultaten door Infrastructuur en Waterstaat nauwgezet gevolgd."