Hans Sibbel: Slimme dieren

Misschien heeft u wel de docu My Octopus Teacher gezien op Netflix. Prachtige film over een man die elke dag met een octopus snorkelt. En je komt erachter hoe intelligent die octopussen wel niet zijn. Ik zal ze nooit, nooit meer kunnen eten.

En Frans de Waal heeft het prachtige boek geschreven 'zijn wij slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn'. En ik heb een boek van Cools over kauwtje gelezen. En overal zie je de verbazing over de slimheid van dieren.

En dat is prachtig. Maar zoals altijd is er ook een andere kant.

Ik wil een beetje tegengas geven. Dieren kunnen ook minder slimme dingen doen.

Laat ik beginnen met het kauwtje. Ik zat bij Muiden, bij het muiderslot, een patatje te eten na een lange fietstocht. Lekker buiten aan een tafel en er zijn daar tientallen kauwtjes. En die komen bedelen om patat. Ik geef ze dat niet omdat ik weet dat ze er ziek van worden. Dieren die teveel koolhydraten eten worden obese en krijgen suikerziekte.

Geef dieren geen bewerkt voedsel. Nooit.

Maar in Muiden was er een familie aan een andere tafel en die gaf de kauwtjes wel patat.

En 1 kauwtje liep mank. Die had een gebroken pootje of zo. Zielig. En die kreeg als eerste een patatje. De familie ging weg en de kauwtjes kwamen naar mij toe. Weer de manke voorop. Ik gaf niks. En wat denk je. Hij liep gewoon weg! Hij was helemaal niet mank. Hij speelde voor zielig om patat te krijgen! Hij kreeg de meeste patat.

Dus hij zal zeker als eerste zuikerziekte krijgen.

En bij mij op het dak van mijn woonark zitten kraaien.

Staan ook bekend als slim.

Ik heb een schoorsteen van metaal en die spiegelt een heel klein beetje.

Je ziet vaag iets bewegen als je er vlak bij bent.

Dus die kraaien gaan op dat ding staan rammen. Want er beweegt iets.

Niet 1 keer. 20 keer per dag. Weken na elkaar. Met steeds hetzelfde resultaat. Dat er namelijk niks gebeurd. Wanneer dringt het tot ze door dat het zinloos is? En ik zit in dat gebonk. Gevolgd door een lekkage want uit pure irritatie dat er niks gebeurd hebben ze de silicone afdicht rand kapot gepikt. Waarom? Gasten waarom?Gewoon iets kapot maken omdat je iets niet snapt.

En opeens had ik geen tv-ontvangst meer. Bleek dat ze de onvanger van de schotel tv kapot hadden getrokken omdat er dus iets bewoog in de schoorsteen. Ja, dat ben je zelf, pannenkoek.

En dan willen ze mosselen kapot krijgen door ze vanuit de lucht op de grond stuk te laten vallen. Dus op mijn dak.

Maar mijn dak is geen grond. Dat is hout. Dus die mosselen gaan niet stuk. Maar wel de hele dag stug doorgaan terwijl het op de grond, het asphalt, gewoon in 1 keer lukt. Leren ze dat nou nooit? Er ligt een zak met zand in mijn tuin. En dan pikken die kraaien de zak stuk, maar ze doen niks met dat zand. Waarom? Gewoon dingen kapot maken om het kapot maken.

Ik heb gezien dat ze een afgekloven kippebotje uit het park hadden bemachtigd. En dat ging meneer kraai verstoppen in mijn tuin. En er dan bij blijven staan. En het daarna opeten. Waarom verstoppen als je het gewoon gaat opeten?

Nou goed. Ik wilde maar even zeggen. Dieren kunnen ook echt wel heel erg stupide dingen doen.

Maar dan zag ik dus gisteren tijdens het hardlopen een man. Op de fiets. En die was aan het schuilen, want er trok even een bui over. Ik loop langs hem en ik zie dat ie een volledig regenpak aan heeft en ook nog extra hoezen om zijn schoenen. Tegen de regen. Waarom ga je dan schuilen? Waarom gast.