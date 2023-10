Hans Sibbel: Basilicum

"Dit is een raar onderwerp, maar we moeten het er even over hebben," begint Hans Sibbel zijn column deze week. "Tuinkruiden. In de keuken. Ik bedoel potjes met levende kruiden op het aanrecht. Het vooruitzicht is heerlijk. Verse kruiden, zo van het plantje in je eten. En ik ben een kookerd, dus ik hou van precieze smaken en het kan altijd nog lekkerder en wat ik nou weer gevonden hebt, dit is zo de moeite waard, je wil nooit meer anders."