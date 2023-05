Hangend klokje van de wilde kievitsbloem | Nationale Bloem Verkiezing

Wilde kievitsbloem roept op om te stemmen: "Jullie kennen de uitgestrekte tulpenvelden bij Lisse en Haarlem. Hier kleuren rijen van gekweekte en zorgvuldig geselecteerde tulpen en andere bolgewassen de velden. Maar vroeger sprak men ook wel eens van Goudse tulpen. Daarmee doelde men op mij: de wilde kievitsbloem. Ik stond niet in keurig gelid aangeplant in bollenkwekers, maar groeide in het wild. Mensen kwamen mijn bloemen bewonderen, en al snel bloeide mijn hangende, geschakeerde bloemklokken in menig voor- en achtertuin. Maar je kunt me nog steeds in het wild zien bloeien? Laten we dat zo houden! Stem op mij!"