Handelsakkoord 'tragisch' voor boeren, natuur en klimaat

"Dit is een tragische dag voor de Nederlandse en Europese boeren, voor de wereldwijde natuur en het klimaat." Zo reageert de coalitie Handel Anders! op het handelsakkoord dat de Europese Commissie donderdag heeft gesloten met de landen van Mercosur. De coalitie, die pleit voor een eerlijker en duurzamer handelsbeleid, bestaat uit onder meer vakbond FNV, onderzoeksorganisatie SOMO en de milieu- en mensenrechtenorganisaties Milieudefensie en Both ENDS.

"Deze handelsdeal, verzonnen in de vorige eeuw, verkiest opnieuw de winsten van enkele multinationals boven de belangen van boeren, werkende mensen, het Amazonewoud en een gezonde toekomst voor ons allemaal." Volgens de coalitie leidt de deal voor de kleinere boeren in Nederland en de rest van Europa tot oneerlijke concurrentie. Het is daarom "cruciaal" dat Nederland zich uitspreekt tegen de handelsdeal. Een motie van de Partij voor de Dieren die het kabinet oproept in Brussel te laten weten dat Nederland het verdrag hoe dan ook niet zal ondertekenen, kreeg onlangs een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.