Bescherming Doggersbank, Co2 in de klas en overige onderwerpen

Meting van CO2 in een proef op basisschool De Optimist in Amsterdam

Wat is CO2? En hoe kunnen we die stof eventueel uit de lucht halen, om de klimaatverandering een beetje tegen te gaan? Met die vragen gaan twee onderzoekers van het instituut voor zeeonderzoek, het NIOZ op Texel, tegenwoordig naar de basisschool! Met een eenvoudig experiment laten onderzoekers Peter Kraal en Rick Hennekam aan de leerlingen van basisschool De Optimist in Amsterdam zien wat ‘klimaatwetenschap’ is.

Taal van het Friese landschap

Boppefean, hege wier of skinkeldiek. De Friezen hebben bijna alles in hun landschap wel een woord gegeven. Frisist Karel Gildemacher houdt zich al een leven lang bezig met de taal over het Friese landschap. In zijn lijvige boek ‘Taal van het Friese Landschap’ behandelt hij zo’n beetje alle Friese woorden die een relatie hebben met het Friese landschap.

Doggersbank moet beter beschermd worden

Stichting Doggerland en ARK Rewilding Nederland stappen naar de rechter voor bescherming van een het natuurgebied Doggersbank in de Noordzee. Ondanks dat het hier om een Natura 2000-gebied gaat, houdt de Nederlandse overheid zich niet aan haar eigen regels van natuurbescherming en staat zij nog steeds sleepnetvisserij in het gebied toe.

Behoud de Boshoek!

Geert van Poelgeest em Wout van der Schalie van Natuurecntrum De Boshoek in Schiedam © Henny Radstaak

Natuurcentrum De Boshoek is een prachtig, door vrijwilligers van de plaatselijke afdeling van de KNNV gerund natuurhistorisch museum aan de rand van Schiedam. Het bestaat al 36 jaar, maar de gemeente Schiedam heeft nu het plan om het te slopen voor de nieuwbouw van een school. Dat mag niet gebeuren, zeggen de vrijwilligers van De Boshoek. Daarom zijn ze een petitie gestart.

Zeldzame vlinder in klein voortuintje

© sleedoornpage