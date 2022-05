Haas verdedigt jong tegen kraaien | Winnaar Zelf Geschoten

Hazen zitten graag in graanvelden en op braakliggende terreinen. In deze video bevinden de hazen zich in een grasveld. Hazen zijn gebaat bij een grote variatie in gewassen en habitat; dat zorgt niet alleen voor een groot voedselaanbod, maar ook voor plekjes om te schuilen. In de winter maken ze gebruik van het bos als schuilplaats.

Deze haas is erg dapper. De kraaien komen op de jonge haas af, maar de oudere haas verdedigt het juveniel door op de kraaien af te rennen. De video is gemaakt door Ruben Drost.

Hazen zijn vooral ’s avonds en ‘s nachts actief. In de lente en zomer worden ze ook in de schemering en overdag actiever. Gedurende de dag rusten ze meestal uit in hun leger.

Legers zijn ondiepe uithollingen in de grond. Dat is niet hetzelfde als hollen, die konijnen bijvoorbeeld maken. De legers worden uitgegraven in bosranden of windkeringen, in hoog gras of een geploegde akker, of onder heggen. Vaak zijn ze tien tot twintig centimeter diep en vijfentwintig centimeter lang. Hazen liggen met hun achterlijf in het diepste deel.

Snelle renners

Konijnen zijn goede sprinters, maar hazen doen het juist goed over lange afstanden. De haas kan tot 65 km/uur rennen. Ook handig: om gevaar te ontsnappen kan een haas zich ineens 90 graden omdraaien en de andere kant op rennen. Ook in deze video is te zien hoe de haas haar snelheid gebruikt om de jongen te beschermen.

Jongen

De bronsttijd van hazen begint normaal gesproken rond februari, maar soms ook al wat eerder. Het gaat door tot september. Een haas heeft doorgaans vier nesten tussen januari en oktober, in totaal gemiddeld elf jongen per jaar. De jonge haasjes in deze video komen dus uit een vroeg, eerste nest.

Pasgeboren haasjes zijn volledig behaard en hebben hun ogen al open. Al na een paar dagen verlaten ze hun geboorteplek om de wereld te verkennen. Maar bij zonsondergang komen ze weer terug om te zogen bij de moeder. De haasjes zogen totdat ze ongeveer een maand oud zijn.