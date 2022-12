Haas photobombt velduilen | Zelf Geschoten

Het filmen van velduilen stond al een tijd op het lijstje van Youri Jongkoen, maar dat was helaas nog nooit gelukt. "Tot ik laatst eindelijk een keer de kans kreeg om een velduil te filmen. En dan niet eentje, maar direct vier in een shot! Als er dan ook nog even een slootjespringende haas een photobomb doet, dan mag je helemaal in je handjes knijpen." Gefilmd door Youri Jongkoen in het Eemland.