Haaien hebben wadden nodig, maar de Waddenzee mijden ze

Haaien komen nauwelijks nog voor in de Waddenzee en dat is geen goed teken. Waddengebieden zijn voor haaien en roggen veel belangrijker dan eerder gedacht, concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee in een studie die deze week is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Fish and Fisheries.